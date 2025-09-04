«Билайн бизнес» запускает защиту предпринимателей от мошенников

Услуга называется «Виртуальный помощник»

Компания «билайн бизнес» анонсировала запуск новой услуги под названием «Виртуальный помощник». Она предназначена для защиты владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей от мошеннических звонков.

«Виртуальный помощник» — это не просто автоответчик. Он обладает множеством функций, позволяющих эффективно блокировать нежелательные звонки. Среди возможностей сервиса *:

блокировка звонков от мошенников и спамеров, возможность общения с ними для предотвращения дозвона;

автоматическое прерывание разговора, если во время него поступает CMC с кодом доступа к «Госуслугам»;

прием звонков от имени пользователя, если тот не может говорить, с записью разговора и отправкой его на указанные контактные данные;

текстовая расшифровка звонков, доступная в мобильном приложении Билайна.

Для активации услуги пользователям необходимо перейти в мобильное приложение и включить опцию «Виртуальный помощник». Сервис доступен в бесплатном базовом варианте и в версии Pro за 149 рублей в месяц, которая включает технологии искусственного интеллекта и встроенный Telegram-бот. Также в версии Pro предусмотрена возможность вернуть до 25 тысяч рублей, если предприниматель стал жертвой мошеннической схемы, при этом достаточно предоставить всего два документа.

«Мошеннические схемы стали серьезной проблемой для бизнеса, отвлекая внимание предпринимателей и создавая угрозу доходам. „Виртуальный помощник“ призван сократить эти отвлекающие факторы и защитить бизнес от нежелательных звонков», — отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг «Билайн бизнес» Сергей Субботин.

Согласно статистике Билайна, «Виртуальный помощник» ежемесячно фильтрует до 3 миллионов нежелательных вызовов, а суммарная длительность разговоров с мошенниками достигает 463 тысяч часов. Южные регионы России лидируют по количеству спам-звонков, за ними следуют Центральный федеральный округ и Москва, где от трети до половины таких звонков блокируются сразу.



