билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций rOOm

Новая услуга подойдет разработчикам, дизайнерам, рекрутерам

Оператор билайн бизнес представляет сервис rOOm*, созданный на базе партнерского решения linkchat (ссылка-разговор) от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.

Регистрация или установка приложения на ПК при этом необязательны — rOOm работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.

Сервис подойдет тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи: продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т. д. Также rOOm является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

В rOOm встроен набор специальных API-методов**, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

На всех тарифах rOOm:



нет ограничения по продолжительности встреч;

запись конференций;

включена возможность демонстрации экрана;

предустановлен виджет бронирования;

осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

rOOm распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* rOOm — «комната», наименование сервиса, 0+

** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения