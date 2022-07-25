Оператор билайн бизнес представляет сервис rOOm*, созданный на базе партнерского решения linkchat (ссылка-разговор) от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.
Регистрация или установка приложения на ПК при этом необязательны — rOOm работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.
Сервис подойдет тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи: продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т. д. Также rOOm является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.
В rOOm встроен набор специальных API-методов**, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.
На всех тарифах rOOm:
- нет ограничения по продолжительности встреч;
- запись конференций;
- включена возможность демонстрации экрана;
- предустановлен виджет бронирования;
- осуществляется шифрование трафика для защиты данных.
rOOm распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.
* rOOm — «комната», наименование сервиса, 0+
** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения