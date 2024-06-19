билайн бизнес и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Новые технологии внедрят для выявления лесных пожаров и незаконных рубок

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Югра и билайн бизнес начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. О совместной реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года на территории региона стороны договорились на XV Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Соглашение о сотрудничестве подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук и президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков.

Ханты-Мансийский автономный округ уже является одним из лидеров среди регионов России по внедрению искусственного интеллекта в сферы экономики и госуправления по версии «Индекса интеллектуальной зрелости», составленного Национальным центром развития ИИ при правительстве России. Также Югра входит в топ-20 регионов, наиболее часто информирующих о реализации ИИ-проектов в СМИ и соцсетях, об этом свидетельствует Рейтинг ИИ за 2023 год, составленный нейросетью билайна на данных Brand Analytics.

«Югра — один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами. В то же время мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт. Только через совместную работу и обмен знаниями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал цифровой трансформации», — говорит врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Фокусными направлениями работы региона и команды по искусственному интеллекту билайна станут обмен опытом и внедрение ИИ-технологий для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных рубок в автономном округе.

Также в Югре модели искусственного интеллекта начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, помогать в формировании их расписания и контролировать оплату проезда в общественном транспорте. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения.

«Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов — одна из важнейших проблем Сибири, в решении которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание»,— отметил президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков.

Еще одно направление приложения усилий региона и билайн бизнес — подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов. Рабочие встречи по реализации конкретных шагов уже стартовали в мае этого года.

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Рекламодатель — ПАО «ВымпелКом», beeline.ru