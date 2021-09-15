Безработным южноуральцам сохранят пособие на время переобучения

Максимальный размер выплаты в этом году составил почти 14 тысяч рублей

Сегодня вступает в силу постановление правительства РФ, согласно которому за безработными гражданами, проходящими переобучение или получающими дополнительное профессиональное образование, сохраняется право на получение пособия. Также сокращается срок принятия решения о направлении на переобучение — с 15 до 7 рабочих дней.

Как сообщили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, часть поправок в федеральное законодательство внесена в свете исключения из закона о занятости населения положения о выплате стипендии безработным гражданам в период прохождения ими профобучения и получения допобразования. То есть раньше безработные, проходившие переобучение в регионе, получали стипендии, теперь они также продолжат получать денежные выплаты, но в виде пособия по безработице.

Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в Челябинской области предоставляется в рамках подпрограммы «Осуществление полномочий и обеспечение деятельности органов службы занятости населения» безработным гражданам, женщинам в период декрета, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

«В Челябинской области в 2021 г. планируется обучить 5336 граждан, из них 5100 зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных. На 15 сентября приступили к обучению 4594 человека. Завершили обучение 3411 граждан, из них уже трудоустроено 617 человек (18,08%), ожидается трудоустройство порядка 40% прошедших обучение граждан», — сообщила ИА «Первое областное» начальник информационно-аналитического отдела Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Елена Кабирова.

Особой популярностью у безработных в рамках переобучения пользуются такие профессии как оператор ЭВМ (1С), водитель авто, парикмахер, специалист по кадрам, повар, специалист по маникюру и бухгалтер.

Отметим, максимальное пособие по безработице в 2021 году на федеральном уровне утверждено в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. С учетом регионального коэффициента 15% максимальный размер пособия в Челябинской области в этом году составил 13 949,5 рубля.