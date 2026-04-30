Beeline Cloud и Yandex B2B Tech провели «Cloud Synergy Dinner» в Челябинске

Участники обсудили спрос на облачные ресурсы в промышленности

Erid: 2SDnjeUABVL

Beeline Cloud совместно с Yandex B2B Tech, объединяющей облачные сервисы Yandex Cloud и виртуальный офис Яндекс 360, провели в Челябинске бизнес-встречу «Cloud Synergy Dinner». Мероприятие собрало руководителей крупных промышленных и ИТ-компаний региона, нацеленных на получение актуальной аналитики облачного рынка и поиск эффективных инструментов для масштабирования бизнеса.

В рамках деловой программы эксперты ведущих провайдеров представили глубокий анализ рынка, опирающийся на опыт реализации тысяч проектов. Участники встречи обсудили динамику спроса на облачные ресурсы в промышленном секторе, выявили сервисы, демонстрирующие кратный рост в 2026 году, и разобрали ИТ-решения, обеспечивающие максимальную возвратность инвестиций в текущих экономических реалиях.

Центральной темой обсуждения стал блок практических кейсов. Эксперты продемонстрировали примеры бесшовной миграции и реализации сложных инфраструктурных задач, где синергия Beeline Cloud и Yandex Cloud позволила заказчикам сохранить непрерывность бизнес-процессов.

Особое внимание аудитории привлекли возможности платформы Яндекс 360 для бизнеса: интеграция коммуникационных сервисов в единый защищенный контур и использование ИИ-ассистента Алиса Про для повышения продуктивности сотрудников и автоматизации рутинных операций. Завершилось мероприятие открытой дискуссией о векторах развития облачных технологий и прогнозах для ИТ-рынка Урала на ближайший год.

«Челябинск традиционно демонстрирует высокую потребность в надежных и масштабируемых ИТ-инструментах. Сегодня бизнесу важен не только доступ к мощностям, но и глубокая экспертиза в вопросах безопасности и оптимизации затрат. На примере реализованных кейсов мы показали, что гибридные сценарии и совместные решения двух сильных провайдеров позволяют компаниям достигать амбициозных целей и расти быстрее рынка. Мы признательны участникам за живой интерес и готовность к обмену опытом», — отметил Сергей Горин, руководитель по развитию облачных решений и сервисов кибербезопасности Beeline Cloud в регионе Центр.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru.