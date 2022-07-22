Банкам прибавят полномочий в борьбе с мошенниками

Кредитные организации смогут блокировать счета до двух дней

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение ответственности коммерческих банков за переводы их клиентов на счета мошенников.

В документе предлагается разрешить блокировку подозрительных счетов на срок до двух дней вне желания клиента. В противном случае банки будут обязаны возместить все убытки.

Чтобы проверить, не является ли операция мошеннической, банк-отправитель должен будет сравнить данные получателя с базой Центробанка, в которую включают лиц с признаками нелегальной финансовой деятельности. Если получатель значится в этом списке, банк должен будет предупредить отправителя о рисках. По данным челябинского отделения Банка России на 14 июля 2022 года, в реестре компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности размещено 66 организаций Челябинской области.

В законопроекте допускается блокировка переводов на срок до двух дней, которая необходима для более тщательной проверки подозрительного счета, а также может стать неким «периодом охлаждения» для клиента, который, возможно, передумает совершать транзакцию.



Напомним, в этом году некоторые банки заявляли о необходимости блокировки счетов с признаками нелегальной финансовой деятельности на срок до 30 дней. Центробанк не поддержал такие радикальные меры.

«Предложенные меры, несомненно, повысят безопасность, но с большой вероятностью приведут к задержке многих переводов, так как банки будут перестраховываться», — считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

К тому же непонятно, как быть в этом случае со счетами мошенников, которые еще не включены в список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Как известно, «серые» компании на рынке финансовых услуг часто меняют регистрацию, название, формальный вид деятельности, чтобы ускользнуть от ответственности. Законопроект депутаты Госдумы рассмотрят уже в осеннюю сессию.