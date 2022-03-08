Банк ВТБ сделал свои карты бессрочными

Об этом сообщил ТАСС представитель кредитного учреждения

Банк ВТБ принял решение сделать бессрочными свои пластиковые карты. Продлевать и перевыпускать их отныне не нужно, сообщает со ссылкой на представителя банка ТАСС.



Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В банке также утверждают, что продолжат функционировать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.

Напомним, в пресс-службе Национальной системы платежных карт ранее сообщали, чтокарты систем Visa и Mastercard по истечении срока действия будут автоматически заменены у россиян на карты платежной системы «Мир».