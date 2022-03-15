Банк UniCredit может прекратить работу в России

В Челябинске услугами банка пользуются более 88 000 человек и 400 компаний

Банк UniCredit может прекратить работу в России, об этом заявил Главный исполнительный директор банка Андреа Орчел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.



По данным регионального отделения банка, услугами АО ЮниКредит Банка в Челябинске пользуются более 88 000 жителей региона и около 405 компаний малого и среднего бизнеса.

«Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка», — рассказал гендиректор UniCredit Андреа Орчел редакции Bloomberg.

Головной офис банковской группы UniCredit находится в Италии, в России банк начал работу еще в 1987 году и на данный момент это один из крупнейших коммерческих банков в стране.