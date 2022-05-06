Банк России выпустил памятную монету в честь Магнитогорска

Тираж денежных знаков составляет 1 млн штук

6 мая Банк России выпустил в обращение новые памятные монеты серии «Города трудовой доблести». Номинал — 10 рублей. Монеты сделаны из недрагоценного металла, сообщает пресс-служба Банка России.

Новые монеты посвящены четырем городам, получившим в июле 2020 года звания городов трудовой доблести, — Ижевску, Иркутску, Казани и Магнитогорску. Тираж каждой монеты диаметром 22 мм составляет 1 млн штук.

«На оборотной стороне монеты „Магнитогорск“ (каталожный номер 5714-0082) расположено рельефное изображение фрагмента монумента „Тыл — фронту“. По окружности имеются надписи. Вверху — „Магнитогорск“, внизу, на ленте, — „Города трудовой доблести“», — отмечает пресс-служба Банка России.





На лицевой стороне монет традиционные элементы — надписи «Банк России» и «2022», «10» и «рублей», а также товарный знак Московского монетного двора. Слева и справа изображены ветви лавра и дуба. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ». Их можно увидеть под разными углами зрения к плоскости монеты. Несмотря на то что они памятные, монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.





Добавим, что в 1994 году Челябинск как начальный пункт строительства Сибирской железной дороги до Владивостока изображен на схеме магистрали на серебряной трехрублевой памятной монете. Ее выпускали по случаю 100-летия Транссиба. Спустя 20 лет, в 2014 году, в обращение поступала памятная монета номиналом 10 рублей с гербом Челябинской области (по случаю 80-летия региона, серия «Российская Федерация»).

Кроме того, Банк России выпускал монеты по случаю чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Челябинске в апреле 2012 года. В обращение поступали серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей. Аналогичные денежные знаки выпускались в 2014 году — в августе Челябинск принимал чемпионат мира по дзюдо.