Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

Цена будет определяться на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

С сегодняшнего дня, 28 февраля, Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом вечером 27 февраля сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

«Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов — LBMA Gold Price AM», — сообщил регулятор.

Как отмечает «ТАСС», Банк России до 1 апреля 2020 года регулярно пополнял резервы золотом, после чего приостановил его покупку на внутреннем рынке. Такое решение было принято для того, чтобы стимулировать экспорт золота и обеспечить дополнительный приток в Россию валютной выручки.