Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%

Это уже четвертое понижение подряд

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5%. Это четвертое подряд понижение. Несмотря на смягчение, регулятор сохраняет жесткую риторику, указав, что инфляция остается значительно выше цели 4%, а инфляционные ожидания населения и бизнеса — высокими.

Это четвертое подряд сокращение показателя — цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне. Регулятор снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%, затем еще дважды.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор ожидает, что инфляция к 2026 году снизится до 4—5%. Устойчивое достижение цели ожидается только во втором полугодии 2026‑го. По итогам третьего квартала Банк России прогнозировал, что инфляция составит 8,5%. По данным Росстата, она составила 8% без учета сезонной корректировки.

«По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится», — отмечается в сообщении.

На рынке труда сохраняется напряженность, зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году. Безработица находится на исторических минимумах. При этом доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается.