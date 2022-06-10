Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Решение связано с укреплением курса рубля

Банк России снизил ключевую ставку с 11% годовых до 9,5%. Меры по смягчению кредитно-денежной политики приняты в связи с укреплением курса рубля и замедлением инфляции, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Снижение ключевой ставки должно привести к уменьшению доходности вкладов и удешевлению кредитов.

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год: с 18—23% до 14—17%. В 2023 году рост цен снизится до 5—7%. Аналитики Банка России предполагают, что к 2024 году инфляция вернется к досанкционному показателю в 4%. По оценке на 3 июня показатель снизился до 17% (после 17,8% в апреле).

«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

В Банке России предполагают, что средняя ключевая ставка в 2022 году будет в диапазоне 10,8—11,4%, 7—9% — в 2023 году и 6—7% — в 2024 году.