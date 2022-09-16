Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Регулятор объяснил решение замедлением годовой инфляции

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября принял решение снизить ключевую ставку с установленных в июле 8% до 7,5% годовых. Регулятор решил ослабить денежно-кредитную политику, потому что низкими остаются текущие темпы прироста потребительских цен. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, говорится в официальном сообщении ЦБ РФ. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению доходности вкладов и накопительных счетов и удешевлению всех видов кредитов.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в сообщении Центробанка.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября. По прогнозу, годовая инфляция составит 11—13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Российские банки и экономические аналитики ожидали именно снижения ключевой ставки. Поэтому решение Центробанка не стало для них сюрпризом. В банке «Открытие» считают, что основной причиной снижения ставки остается негативное влияние повышенного уровня ставок на потребительский спрос: банки продолжают в большей степени абсорбировать ресурсы населения в виде роста депозитной базы, нежели кредитовать граждан.

«Прирост задолженности по ипотечным кредитам немного сглаживает ситуацию, однако следует учесть, что около половины выдаваемой ипотеки финансирует сделки между физическими лицами на вторичном рынке, то есть способствует просто перераспределению финансовых и нефинансовых активов между физическими лицами, не стимулируя спрос на новые товары, услуги, объекты строительства. Задолженность по первичной ипотеке под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в июле составила всего около 52 млрд рублей, однако и она вначале аккумулируется на счетах эскроу в коммерческих банках и оказывает стимулирующий эффект на объемы строительства лишь опосредованно», — комментирует старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Дополнительным фактором в пользу снижения ставки выступает продолжающаяся дефляция, однако ее основным драйвером выступает снижение цен на плодоовощную продукцию, отмечают в «Открытии».