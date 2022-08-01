Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Остается в силе и лимит на покупку иностранной валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом сообщили в Банке России.

Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.



«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — озвучили в Банке России.

До 9 марта следующего года также остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля этого года.



В Центробанке уточнили, что эти меры сохраняются из-за санкций. Ограничений на другую иностранную валюту нет.



«Также для юридических лиц — резидентов еще на 6 месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет», — добавили в Банке России.

