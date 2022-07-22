Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых

По данным Центробанка, внешние условия остаются сложными для российской экономики

Сегодня, 22 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Об этом говорится на сайте Центробанка.



«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем мы предполагали в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность»,

— сообщили в Банке России.

Вместе с тем Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки. Ожидается, что годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.



Напомним, в июне Банк России снизил ключевую ставку с 11% годовых до 9,5%. Такое решение было принято в связи с укреплением курса рубля и замедлением инфляции.