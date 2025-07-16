Банк России нашел трех «черных» кредиторов в Челябинской области

Организации нелегально выдавали кредиты южноуральцам, две из них работали под вывеской ломбардов

С начала 2025 года Банк России обнаружил на Южном Урале три организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они выдавали займы жителям региона, не имея на это права, сообщает пресс-служба челябинского отделения Центробанка.

Две организации работали под вывесками ломбардов и ссужали гражданам деньги под залог ювелирных изделий, электроники и автомобилей. Они предоставляют краткосрочные займы, заключая договоры комиссии вместо оформления залогового билета. Один комиссионный магазин в Челябинске также предлагал клиентам незаконные займы под залог техники.

«Выдавать потребительские займы имеют право только организации, включенные в реестр Банка России и отвечающие требованиям закона. Часто нелегальные кредиторы заманивают клиентов выгодными условиями, например обещая низкий процент. Однако обращение к ним обернется финансовыми потерями, поскольку права клиента не защищены законом», — комментирует управляющая челябинским отделением Центробанка Елена Федина.

Например, нелегальные кредиторы могут начислять завышенные проценты или составить договор без указания срока возврата денег, что позволит им продать без разрешения заложенную вещь уже на следующий день. Кроме того, нелегальная организация может неправомерно воспользоваться персональными данными человека, который к ним обратился.

Проверить информацию об организации можно в предупредительном списке — Банк России обновляет его ежедневно, на сегодняшний день в нем более 22 тысяч организаций со всей страны.

Также о подозрительной компании можно сообщить регулятору через интернет-приемную или сервис оперативного информирования о возможных нарушениях прав потребителей.