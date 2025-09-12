Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку с 18% до 17%

Регулятор объяснил решение снижением годовой инфляции

Сегодня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это стало возможным благодаря снижению уровня годовой инфляции и замедлению роста потребительских цен, сообщает пресс-служба Центробанка.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. По прогнозу годовая инфляция снизится до 6—7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из официального комментария Банка России.

В июле — августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3%. Показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция составила 8,2%.

Инфляционные ожидания существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

«Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился», — сообщает пресс-служба Банка России.

Доля предприятий с дефицитом кадров продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года.