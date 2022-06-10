Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,9%

Для получения займа необходимо два документа

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») снизил ставки по линейке залоговых автокредитных продуктов. Размер снижения составил до 2,6 процентных пунктов, минимальные ставки установлены на уровне от 9,9% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».

Сегодня клиенты могут получить финансирование в «Открытие Авто» практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, в рамках специальных программ с автопроизводителями. В зависимости от программы заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. От выбора данных параметров зависят и условия предлагаемых кредитных программ.

В рамках залогового кредитования клиентам доступны кредиты по ставке от 9,9% годовых на новые и подержанные авто: на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0 до 20% в зависимости от программы.

Кредит по спецпрограммам с автопроизводителями и дилерами выдается на покупку автомобилей марок Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, ГАЗ, Hyundai и Kia. Ставка составит от 11,5% годовых в рублях, доступная сумма финансирования — до 8 млн рублей, на срок — до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

Беззалоговые кредиты можно оформить по ставке от 18,5%, на сумму до 3 млн рублей, сроком до 7 лет, без требований к автомобилю, каско и залога, с нулевым первоначальным взносом.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие», а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

«Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ приближаются к более комфортным значениям и ставки по банковским кредитам. В сочетании с трендом на стабилизацию цен на новые автомобили и снижением ценников на авто с пробегом растут спрос и выдачи автокредитов. Покупатели возвращаются к вопросу приобретения автомобиля, в том числе с помощью заемного финансирования. В июне выдачи автокредитов скорее всего продолжат рост на фоне дальнейшего снижения ставок. При этом в ближайшие месяцы сохранится высокий спрос на автомобили с пробегом. Этот сегмент останется драйвером восстановления рынка автокредитования в ближайшие месяцы», — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

На сегодняшний день «Открытие Авто» входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю автокредитов и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП. С начала года банк выдал более 22 тыс. автокредитов на сумму 27,4 млрд рублей. Порядка 2/3 кредитных договоров было оформлено на авто с пробегом. Средний чек в мае составил 906 тыс. рублей на подержанный и 1,9 млн рублей на новый автомобиль. Среди наиболее популярных в мае кредитных авто в новом сегменте оказались марки Kia, Hyundai, Lada, Renault и Geely, в сегменте АСП — Lada, Kia Hyundai, Toyota и Nissan. Заемщики чаще предпочитают оформлять кредиты на сумму 1,5—2 млн рублей по новым и от 500 тыс. до 1 млн рублей по авто с пробегом, на срок от 4—5 лет и с первоначальным взносом в 20—30%.