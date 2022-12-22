Айтишникам в Челябинской области компенсируют расходы на ипотеку

Заксобрание региона закрепило меру соцподдержки востребованных специалистов

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили меру социальной поддержки IT-специалистов. Программисты смогут получить компенсацию по 3% ставки ипотечного кредита. Решение принято в качестве дополнения к льготным условиям, которые в этом году начали действовать на федеральном уровне.

На реализацию проекта в 2023–2025 годах предусмотрены средства из областного бюджета в объеме более 58 млн рублей.

В соответствии с госпрограммой льготной ипотеки для IТ-специалистов максимальная процентная ставка по жилищному кредиту составляет 5%. Региональная выплата будет предоставляться ежеквартально в размере 3% фактически уплаченной работником IТ-компании суммы в счет уплаты процентов за пользование кредитом.

Получать эту выплату смогут работники организаций, которые развивают информационные технологии на территории Челябинской области и аккредитованы в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, жилье, приобретенное в кредит, должно находиться на территории региона.

Законопроект принят по инициативе губернатора Челябинской Алексея Текслера.