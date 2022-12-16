Автозавод «Урал» вложил 1 млрд рублей в открытие логоцентра в Миассе

Склад запчастей площадью 10 тыс. кв. метров осмотрел губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер во время рабочего визита в Миасс осмотрел новый логистический комплекс автозавода «Урал». Стоимость проекта — 1 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

История проекта началась еще в 2020 году, когда руководство автозавода «Урал» сформировало новые задачи по инвестиционному развитию предприятия. Оценив возможности прежних складов запасных частей и скорость их работы, топ-менеджеры решили построить единый автоматизированный логистический комплекс. Его площадь — 10 тыс. кв. м, расчетный объем хранения продукции — 600 млн рублей.

Как рассказал Алексею Текслеру генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев, на объекте работает автоматизированная система управления складом. Такая есть, например, в логоцентрах Ozon. Новый склад будет работать для выполнения коммерческих заказов и сервисного обслуживания. Для обеспечения производственных процессов у «Урала» есть дополнительные склады на территории предприятия.