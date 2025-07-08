Автозавод «Урал» при поддержке Сбера запустит новую линейку автомобилей

Реализация проекта позволит сократить потребность в импортных компонентах

Автозавод «Урал» и Сбер подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта по созданию линейки тяжелых неполноприводных автомобилей с новой бескапотной кабиной. Подписи в документе на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге поставили вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин и гендиректор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.

Договор предусматривает выдачу банковской гарантии под заем Фонда развития промышленности, а также долгосрочное партнерство. Реализация проекта позволит сократить потребность в импортных компонентах, необходимых для бесперебойного производства грузовых автомобилей, и снизит зависимость российского рынка от зарубежных поставок.

«Для нас участие в этом проекте — важный вклад в устойчивое развитие российской промышленности. Это точка роста, которая поможет объединить усилия государства, банковского сектора и реального производства. Наше сотрудничество с автозаводом „Урал“ направлено на решение актуальных задач: развитие собственных технологий, импортозамещение и укрепление промышленного потенциала страны. Мы уверены, что такие проекты способствуют стабильному развитию отрасли в долгосрочной перспективе», — сказал председатель Уральского отделения Сбербанка Петр Колтыпин.

Новые бескапотные кабины улучшат эксплуатационные характеристики автомобилей «Урал».





«Мы создаем технику, которая соответствует современным требованиям к функциональности, надежности и эффективности. Бескапотная компоновка позволяет оптимизировать грузоподъемность и габаритные параметры неполноприводных автомобилей, что критически важно для работы в условиях ограниченной инфраструктуры — будь то стройплощадки, дорожное строительство, коммунальное хозяйство. Благодаря партнерству со Сбером мы планируем ускорить реализацию проекта», — сказал гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев.

Ранее, осенью 2024 года, Сбер выдал автозаводу «Урал» банковскую гарантию для реализации проекта по организации производства чугунного литья для автокомпонентов. Сейчас ведутся переговоры по расширению сотрудничества.





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