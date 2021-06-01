Миасский автомобильный завод «Урал» начинает сотрудничество со странами Африки. Соглашение об этом было достигнуто во время международной выставки Bauma CTT Russia в Москве. Подписи в документе поставили генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев и председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Соглашение поможет автозаводу выстроить выгодные и экономически эффективные отношения со странами Африки. Специалисты АФРОКОМа знают особенности рынков многих государств, имеют налаженные деловые связи в государственных структурах. К тому же у комитета есть развитая сеть представительств.
Соглашение АФРОКОМа с автомобильным заводом «Урал» называют «ключевым элементом в создании новой инновационной модели продвижения российского бизнеса в Африке».
«Завод производит новую линейку автомобилей мирового уровня, способных конкурировать по цене и качеству с лучшими образцами мирового рынка. Африка должна пересмотреть свой взгляд в отношении российской автомобильной техники, чтобы оценить достоинство высокотехнологичного навесного и съемного оборудования. АФРОКОМ готов предложить свою сеть представительств и открывающийся в Уганде торговый дом для продвижения российских автомобилей марки „Урал“. В 2021 году будут открыты торговые дома в пяти африканских странах», — отметил председатель АФРОКОМа Игорь Морозов.
Автозавод «Урал», по данным пресс-службы, занимается развитием экспорта в Африку. Уже идут переговоры на региональном и федеральном уровнях, составляются документы для получения льготного финансирования и субсидирования.
Добавим, что грузовики миасского автозавода востребованы в 40 странах. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей составляет 36%. Продажи ведутся через сервисно-сбытовую сеть, включающую почти 130 сертифицированных сервисных центров. Партнерами автомобильного завода являются сотни российских и зарубежных производителей спецтехники. На базе автомобилей «Урал» они производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.