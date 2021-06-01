Автозавод «Урал» будет поставлять спецтехнику в Африку

Экспортные поставки предприятию поможет наладить комитет по сотрудничеству со странами континента

Миасский автомобильный завод «Урал» начинает сотрудничество со странами Африки. Соглашение об этом было достигнуто во время международной выставки Bauma CTT Russia в Москве. Подписи в документе поставили генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев и председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соглашение поможет автозаводу выстроить выгодные и экономически эффективные отношения со странами Африки. Специалисты АФРОКОМа знают особенности рынков многих государств, имеют налаженные деловые связи в государственных структурах. К тому же у комитета есть развитая сеть представительств.

Соглашение АФРОКОМа с автомобильным заводом «Урал» называют «ключевым элементом в создании новой инновационной модели продвижения российского бизнеса в Африке».

«Завод производит новую линейку автомобилей мирового уровня, способных конкурировать по цене и качеству с лучшими образцами мирового рынка. Африка должна пересмотреть свой взгляд в отношении российской автомобильной техники, чтобы оценить достоинство высокотехнологичного навесного и съемного оборудования. АФРОКОМ готов предложить свою сеть представительств и открывающийся в Уганде торговый дом для продвижения российских автомобилей марки „Урал“. В 2021 году будут открыты торговые дома в пяти африканских странах», — отметил председатель АФРОКОМа Игорь Морозов.

Автозавод «Урал», по данным пресс-службы, занимается развитием экспорта в Африку. Уже идут переговоры на региональном и федеральном уровнях, составляются документы для получения льготного финансирования и субсидирования.

Добавим, что грузовики миасского автозавода востребованы в 40 странах. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей составляет 36%. Продажи ведутся через сервисно-сбытовую сеть, включающую почти 130 сертифицированных сервисных центров. Партнерами автомобильного завода являются сотни российских и зарубежных производителей спецтехники. На базе автомобилей «Урал» они производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.