АвтоВАЗ остановил конвейер из-за нехватки комплектующих

Прекращена сборка почти всех флагманских моделей

АвтоВАЗ остановил выпуск автомобилей на заводе в Тольятти. Простой может продлиться до четырех дней. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщило издание «Коммерсантъ».

Причиной остановки конвейера вновь стала проблема с поставкой электронных комплектующих от немецкой фирмы Bosch. По этой же причине сборку наиболее бюджетной модели Lada Granta завод не вел всю неделю. Granta была самой популярной моделью концерна, однако в Тольятти, где она собирается сбои происходят последние несколько месяцев. Тем временем на заводе в Ижевске ситуация стабильнее и Lada Vesta продолжают собирать — она уже три месяца опережает Granta по объему продаж.

Помимо модели Granta нехватка комплектующих сказалась на остановке сборки почти всех флагманов: Lada Largus, Lada X-RAY, Lada Niva Legend, Lada Kalina, а также Renault Sandero и Logan, которые частично также производятся силами Волжского Автозавода.

Отмечается, что всем рабочим компенсируют простой в размере двух третей средней зарплаты. Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис может затянуться на несколько месяцев. Непостоянный график производства в таком случае будет сохраняться.