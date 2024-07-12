Автомобили TANK 500 и EXEED RX вошли в пятерку лидеров продаж

Китайские машины ценят за их мощность, вместительность, внедорожные качества, технологическое оснащение

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По данным компании «Газпромбанк Автолизинг» (входит в состав группы «Газпромбанк Лизинг»), топ-5 популярных у юридических лиц и ИП моделей китайских легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2024 года составили модели Geely Monjaro, Haval Jolion, TANK 500, EXEED RX и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Эксперты отметили, что среди лидеров продаж оказался один бестселлер — Haval Jolion, который выпускается в России на тульском заводе с 2015 года, и четыре новые модели, вышедшие на отечественный рынок в течение прошлого года. Высокий спрос на новинки 2023 года обусловлен их убедительными техническими характеристиками и оптимальным соотношением цены и качества.

Все участники топ-5 относятся к сегменту SUV. Модели оснащены двигателями мощностью от 143 до 299 лошадиных сил, 7-ми или 8-ми ступенчатыми коробками передач, имеют эффективные экстерьеры и отличаются высоким уровнем комфорта и безопасности.

Стартовая цена моделей, вошедших в пятерку самых востребованных, находится в диапазоне 2-5,6 миллиона рублей. На официальных сайтах брендов по состоянию на 3 июля эти модели предлагаются по таким прайсам: Geely Monjaro от 3,795 миллиона, Haval Jolion New от 1,999 миллиона, TANK 500 (Adventure) от 5,599 миллиона, EXEED RX от 3,99 миллиона, Chery Tiggo 7 Pro Max от 2,53 миллиона рублей.

Предприниматели ценят новые китайские автомобили сегмента SUV за их мощность, вместительность, отличные внедорожные качества, богатое технологическое оснащение. Кроссоверы приобретаются для представительских целей, загородных поездок и путешествий со всей семьей, как вторая машина или как универсальное средство передвижения.

Один из быстрых способов приобретения нового автомобиля в лизинг — это заказ через маркетплейс. Срок с момента отправки заявки до получения транспортного средства составляет всего 3 дня. Ознакомиться с каталогом автомобилей компании «Газпромбанк Автолизинг», доступных для быстрого приобретения по фиксированной цене, можно на сайте маркетплейса «ЛизингМаркет».

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