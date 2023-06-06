Автоматизация работ на челябинских полях

Электронные системы и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник от Ростсельмаш повышают производительность сельскохозяйственных машин, снижают нагрузку на механизаторов и позволяют с высочайшей точностью учитывать намолот

В этом убедились аграрии КФХ «Березка», где в прошлом году на один из комбайнов установили электронные системы РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. О полученных результатах рассказывает глава хозяйства Денис Шумских.

«С компанией Ростсельмаш мы сотрудничаем уже долгое время. В парке техники представлены тракторы Ростсельмаш 2375 и Ростсельмаш 2400, самоходные косилки KSU 1 и зерноуборочные комбайны серии ACROS. В 2022 году на один из зерноуборочных комбайнов ACROS 595 Plus мы поставили электронные системы РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Мы увидели, что в сравнении с другими машинами той же модели этот комбайн показывает более высокую производительность. Это достигается за счет работы без перекрытий и пропусков и отсутствия погрешностей из-за человеческого фактора. При этом значительно снижается нагрузка на механизатора, что еще более важно», — поделился Денис Шумских.





Предприниматель также отметил незаменимость электронных систем автоматизации для точного расчета оплаты труда механизаторов. Ведь система РСМ Карта урожайности позволяет учитывать намолот каждого труженика индивидуально.

«Ведь это просто находка! Руководителям агрохозяйств не надо напоминать, с какими сложностями обычно сопряжен расчет заработной платы механизаторов. Благодаря системе РСМ Карта урожайности методика расчета оплаты труда становится справедливой и прозрачной. Механизатор каждую секунду чувствует, как к нему в карман деньги текут! Все благодаря высокой точности работы системы в плане учета намолота. Такой пример: комбайн у нас один в загонке молотил, и отдельно из-под комбайна зерно машина возила. В конце дня мы их сравнили и получили расхождение по весам с системой РСМ Карта урожайности максимум плюс-минус 60 кг. Не на одном бункере, а за весь день! А намолотил механизатор порядка 60 тонн»,— подчеркивает глава хозяйства.

Денис Шумских резюмирует: РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности позволяют свести любую недобросовестную деятельность к нулю.





Подтверждает слова руководителя механизатор Ринат Юнусов, которому в КФХ «Березка» доверяют обкатку всех новинок.

«РСМ Агротроник Пилот 1.0 — это вообще чудо! Бункер набирается быстрее, это заметно сразу. Тоннаж идеально совпадает с нашими весами. Я точно знаю, сколько намолотил. Датчики влажности — вообще замечательно. Я один заезжаю в поле, 50 метров проезжаю, и если вижу, что влажность нормальная, то остальные ребята на комбайнах за мной идут. Если нет — едем на другой участок»,— рассказывает Ринат Юнусов.

Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник позволяет руководителю хозяйства совместно с компьютером в режиме реального времени контролировать все параметры техники, формировать карты урожайности полей и соблюдать правила эксплуатации машин, увеличивая их ресурс.





Система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. управляет траекторией движения комбайна, позволяет вести ее параллельно предыдущему проходу, а также автоматически опускает и поднимает жатку в начале и конце гона. RTK-станция обеспечивает точность позиционирования до 2,5 см.

Система РСМ Карта урожайности собирает данные об урожайности и влажности, которые сервер платформы РСМ Агротроник визуализирует в виде карт. По этим картам пользователь может составить, например, схему дифференциального внесения удобрений. Опыт многих хозяйств показывает, что это позволяет на 15–20% повысить урожайность и при этом экономить порядка 30% агрохимии. Учитывая рост стоимости удобрений на 15-20% за последние два года, несложно понять, что РСМ Карта урожайности — это рациональное и своевременное решение, повышающее рентабельность агробизнеса.