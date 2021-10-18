Австрийский холдинг откроет на Южном Урале безотходное производство керамической плитки

Алексей Текслер заявил инвесторам, что региону нужно производство с высокой добавленной стоимостью

В Челябинске прошло совещание губернатора Алексея Текслера с руководством группы компаний Lasselsberger Ceramics. Представители инвесторов пообещали главе региона начать модернизацию завода в Пласте, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Холдинг Lasselsberger Ceramics (штаб-квартира в Австрии), занимающийся в основном производством керамической плитки, сегодня представлен в Челябинской области предприятиями в Пластовском и Каслинском районах. Однако именно на Южном Урале пока производится только первичное сырье для основной продукции.

Президент группы компаний Йозеф Ласселсбергер на совещании признал, что существующие мощности холдинга в регионе нуждаются в развитии. В частности, инвестор рассказал Алексею Текслеру о планах по глубокой модернизации на ООО «Пласт-Рифей» и строительстве линии мокрого обогащения каолина.

«Мы планируем полностью обновить производство в Пласте к лету следующего года. Есть проект по развитию производства плитки с фиброцементом. Кроме того, планируется сделать предприятие в Пласте безотходным», — рассказал бизнесмен.

Алексей Текслер сообщил Йозефу Ласселсбергеру, что региональные власти заинтересованы прежде всего в создании производств с высокой добавленной стоимостью. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны областных властей.

«Наша цель — открывать на территории Челябинской области предприятия с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичными переделами и соответствующими зарплатами персонала. Мы заинтересованы в инвестициях в такие проекты и готовы оказывать им поддержку», — отметил губернатор.