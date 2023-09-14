Авиакомпания получила допуск на полеты из Челябинска в Китай

«Уральские авиалинии» могут запустить перелеты в курортный город Санья

Росавиация выдала «Уральским авиалиниям» доступ к полетам из Челябинска в китайский город-курорт Санья. Компания планирует выполнять полеты один раз в неделю. Информацию опубликовали на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В мае допуск на рейсы из Челябинска в Китай также получила авиакомпания Red Wings. Однако полеты так и не запустили.

Город Санья находится на юге китайского острова Хайнань. Это популярное у туристов место отдыха, там расположены заливы и морские курорты. Аналогичные рейсы «Уральским авиалиниям» Росавиация разрешила осуществлять из Екатеринбурга, Казани, Уфы и ряда других городов.

Тему прямых авиасообщений Челябинска с китайскими городами не раз обсуждал губернатор Алексей Текслер на встречах с китайскими партнерами. Южноуральские власти ведут переговоры с представителями китайских авиалиний о возможности запуска рейса между Челябинском и городом Циндао.