Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проведению контрольного мероприятия в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов и госфонде развития промышленности Челябинской области.
Сотрудниками КСП Челябинской области будет проверено использование бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов, а также достижение их показателей в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Объем проверяемых средств составит 112,18 миллиона рублей, из них 53,7 миллиона — за 2023 год. В программу мероприятия включены следующие вопросы: правомерность и обоснованность предоставления субсидий на реализацию региональных проектов, соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий, проверка целевого использования субсидий, предоставленных на реализацию региональных проектов.
Также аудиторы проверят полноту и достоверность отчетов о расходовании субсидий на реализацию региональных проектов, изучат отчетность предприятии — получателей бюджетных средств.