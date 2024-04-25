Аудиторы проверят целевые расходы Минпрома Челябинской области

Проверка проводится в плановом режиме

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проведению контрольного мероприятия в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов и госфонде развития промышленности Челябинской области.

Сотрудниками КСП Челябинской области будет проверено использование бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов, а также достижение их показателей в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Объем проверяемых средств составит 112,18 миллиона рублей, из них 53,7 миллиона — за 2023 год. В программу мероприятия включены следующие вопросы: правомерность и обоснованность предоставления субсидий на реализацию региональных проектов, соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий, проверка целевого использования субсидий, предоставленных на реализацию региональных проектов.

Также аудиторы проверят полноту и достоверность отчетов о расходовании субсидий на реализацию региональных проектов, изучат отчетность предприятии — получателей бюджетных средств.