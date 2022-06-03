Аудиторы проверят расходование денег на инициативы жителей Челябинской области

В 2022 году на идеи жителей выделили 1,5 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку расходования средств, выделенных на реализацию инициативных проектов жителей. Этот механизм начал работать в регионе с 1 января 2021 года. Он предполагает, что южноуральцы сами могут предлагать идеи, на какие цели надо направить бюджетные деньги. В 2021 году на инициативное бюджетирование было выделено 750 млн рублей, в 2022 году — 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе КСП, ревизия является плановой. Отдельное внимание уделят тому, как экономические условия влияют на реализацию инициативных проектов.

«Отмечая ежегодный рост бюджетного финансирования в данной сфере, губернатор Алексей Текслер указывает на необходимость повышения эффективности реализации инициативных проектов и устранения недостатков на местах», — прокомментировали в КСП.

Инициативное бюджетирование — это механизм расходования средств бюджета с учетом мнения жителей, в том числе по их прямым предложениям, представленным в местные администрации в виде инициативных проектов.

В 2021 году в Челябинской области реализовано 479 инициативных проектов. В Магнитогорске выполнили благоустройство территории у Дворца культуры железнодорожников; в Троицке были закуплены новые автобусы; в Южноуральске организовали спортивно-досуговую площадку на территории МОУ СОШ № 4; в Агаповском районе в селе Новобурановка приобрели здание для физкультурно-оздоровительного комплекса; в Саткинском районе благоустроили стадион МКОУ СОШ № 8 в Бакале.

В Челябинске в минувшем году выполнили капитальный ремонт спортивного стадиона на территории МБОУ СОШ № 71, благоустроили сквер по Комсомольскому проспекту, 112А, а также территорию в микрорайоне Чурилово (рядом со школой № 116).