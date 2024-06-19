Аудиторы проверят исполнение бюджета в Брединском районе

Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,25 миллиарда рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области в плановом порядке проверят исполнение бюджета в Брединском районе Челябинской области.

«Рабочая группа КСП Челябинской области проводит проверку годовой отчетности об исполнении бюджета Брединского района, отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — уточнили в ведомстве.

Программа предусматривает контроль над исполнением доходной и расходной части бюджета района, а также проверку соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства и иные вопросы в соответствии с программой мероприятия.

В рамках мероприятия планируется проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,25 миллиарда рублей.