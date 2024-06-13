Аудиторы КСП проверят, как в Троицком районе потратили 1,6 млрд

Предмет исследования — доходы и расходы бюджета в 2023 году

Получателей бюджетных денег и главных распорядителей казенных средств Троицкого района попросили подготовить отчетные документы за 2023 год. В муниципалитет выехала группа инспекторов Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«В ходе контрольного мероприятия рабочая группа КСП проверит годовую бюджетную отчетность об исполнении бюджета Троицкого района в 2023 году, отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств, оценит исполнение доходной и расходной частей бюджета района», — рассказали в КСП.

Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,6 миллиарда рублей.