Аргаяшские пивовары обвинили башкирских в подделке этикеток

В деле разбираются челябинские антимонопольщики

Челябинское УФАС России возбудило дело по заявлению ООО «Аргаяшская пивоварня». На предприятии уверены, что башкирские коллеги своровали у них идею этикеток.

Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, аргаяшские пивовары сообщают, что обнаружили копирование этикеток своей продукции — пива «Жигулевское» и «Челябинское». Компания указала, что реализует продукцию с разработанной этикеткой с 2018 года, а значит, ООО «Рауш Биер» вводит потребителей в заблуждение относительно производства товара.

В своих пояснениях руководство «Рауш Биер» указало, что продажа его продукции «Жигулевское» и «Челябинское» началась в 2022 году, и по мнению компании, на его этикетках присутствуют ярко выраженные отличия.

В отношении башкирской компании возбуждено дело по признакам недобросовестных конкурентных действий (часть 2 статьи 14.6 закона «О защите конкуренции»*).

* запрещает копирование или имитацию внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом и пр.