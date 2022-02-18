Арбитражный суд подтвердил сговор дорожников в Челябинске на 828 млн рублей

Материалы дела рассматриваются в правоохранительных органах

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС России в отношении компаний «Магистраль», «Нижегородавтодор», «Импульс», «Нижавтодорстрой» (все — Нижний Новгород) и «УралДорСтрой» (ранее «ЯКК», Челябинск). В 2020 году надзорное ведомство признало эти организации нарушившими антимонопольное законодательство. На торгах по ремонту автомобильных дорог в Нижегородской и Челябинской областях они заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию.

«В период с 2018 по 2019 год при участии в закупочных процедурах по ремонту автодорог в Нижегородской и Челябинской областях организации заключили антиконкурентное соглашение, в рамках которого совместно отказывались от снижения цены на торгах либо от участия в конкурентных процедурах в пользу заранее определенного участника. Общая сумма контрактов составила свыше 3,8 млрд рублей. Часть торгов по ремонту дорог проходила в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — сообщили в пресс-службе ФАС России.

Ранее позицию ФАС поддержали суды первой и апелляционной инстанций. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 398 млн рублей. Кроме того, дело о картельных сговорах «Нижавтодорстроя» с нижегородскими компаниями и челябинской «ЯКК» ФАС в июле 2020 года направляла в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции».

Согласно судебным документам, в 2019 году «ЯКК» и «Нижавтодорстрой» участвовали в конкурсе на ремонт 18 дорог в Челябинске. Установлен факт электронной переписки между участниками, документы на аукцион направляли одни и те же сотрудники. В итоге «ЯКК», который не победил в торгах, выполнял 50% работ по нему. Контракт с «Нижавтодорстроем» был заключен с отставанием на 2,5 месяца из-за того, что Челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. Заказчиком закупки выступало управление дорожного хозяйства Челябинска.

По условиям договора, подрядчик должен был до октября отремонтировать 18 улиц и нанести дорожную разметку. Контракт был под наблюдением антимонопольного ведомства. В итоге договор на 827,7 млн рублей заключили только 12 июня. Работать пришлось в авральных темпах. Заместитель гендиректора «Нижавтодорстроя» Александр Сидорук сообщал ИА «Первое областное», что компания привлекала субподрядчика для того, чтобы успеть выполнить ремонт. При этом руководитель отрицал сговор.

В середине февраля стало известно, что Верховный суд РФ подтвердил правомерность выводов Главного контрольного управления Челябинской области о завышении стоимости контракта на ремонт 18 дорог в столице региона. Спустя два с лишним года судебных разбирательств юристы ГКУ сумели настоять на том, что в 2019 году комитет дорожного хозяйства Челябинска переплатил компании «Нижавтодорстрой» 56,6 млн рублей.