Антон Алиханов отметил рост промышленного производства в Челябинской области

Глава Минпромторга России заявил, что готов обсудить новые меры поддержки предприятий

Сегодня, 16 августа, в центре «Мой бизнес» в Челябинске губернатор Алексей Текслер и глава Минпромторга России Антон Алиханов провели встречу с представителями бизнеса Челябинской области. На ней обсудили потребности промышленных предприятий, а также новые и действующие меры поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Антон Алиханов отметил, что за последние годы промышленное производство в Челябинской области заметно увеличилось.

«Промышленный потенциал у региона огромный, и база огромная. Продолжается инвестиционный цикл, в прошлом году регион поставил новые рекорды. Федеральный Фонд развития промышленности активно здесь работает. По поручению президента уже не первый год реализуется большая программа по обновлению и строительству новых цехов, станочного оборудования производств ОПК. Мы активно вкладываемся и видим результаты»,— сказал Антон Алиханов.

Глава Минпромторга подчеркнул, что помимо выполнения гособоронзаказа, предприятия занимаются производством гражданской продукции, что очень важно. Также он отметил вызовы, с которыми приходился сталкиваться производству, и выразил готовность обсудить дополнительные меры поддержки.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Минпромторг за внимание к региону и добавил, что Челябинская область делает все, чтобы решать задачи, которые сейчас стоят перед страной. Это и вопросы технологического лидерства, и выполнение гособоронзаказа.

«При этом мы смотрим в будущее: активно занимаемся роботизацией, другими направлениями. И каждое из них сегодня поддерживается министерством промышленности»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил участников встречи за достижения в промпроизводстве, а также выразил уверенность в дальнейшей положительной динамике.

Представители бизнеса на встрече задали губернатору и министру промышленности и торговли интересующие их вопросы, а также обсудили дальнейшее сотрудничество с госструктурами и развитие производственных мощностей.

Ранее Алексей Текслер и Антон Алиханов посетили несколько предприятий, в том числе завод «Электромашина».