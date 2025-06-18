Алексею Текслеру на ПМЭФ‑2025 представили новый городской кроссовер Lada

Выпускать машины собираются с 2026 года

В первый день Петербургского международного экономического форума — 2025 состоялась презентация инновационного высоколокализованного городского кроссовера Lada Azimut. Это событие назвали знаковым для отечественного автомобилестроения. Одним из первых новинку увидел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Машина создана на платформе Vesta при большой поддержке государства. Инструменты льготного кредитования в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП) используются при разработке и подготовке к запуску серийного производства новой модели. Ожидаемый старт производства — 2026 год.

Среди особенностей нового кроссовера — цифровая панель приборов, удаленный запуск двигателя, бесключевой доступ в автомобиль и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида. Опционально возможны панорамная крыша, камера кругового обзора, система контроля слепых зон, предупреждение о риске столкновения сзади, беспроводная зарядка смартфона.

Челябинская область является одним из ключевых поставщиков комплектующих для АвтоВАЗа. Объем отгружаемой продукции растет.

«Развитие сотрудничества с АО „АвтоВАЗ“ является важным направлением для Челябинской области. Мы видим огромный потенциал в совместной работе и готовы к дальнейшему расширению партнерских связей»,— отметил Алексей Текслер.

Новый виток сотрудничества автомобильного гиганта и предприятий Челябинской области начался в 2023 году. В ноябре министерство промышленности региона и Союз машиностроителей России организовали день поставщика. В нем приняли участие 15 предприятий Южного Урала. В декабре АвтоВАЗ, челябинский Союз машиностроителей и Фонд развития промышленности Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2023 году 23 южноуральских предприятия поставили продукцию в адрес АвтоВАЗа. Общая сумма составляла 12 миллиардов рублей. По итогам 2024 года комплектующие отправили уже 27 заводов. Сумма при этом выросла до 23 миллиардов рублей. Это составляет 5,2% от общего товарооборота автопроизводителя с поставщиками России.

Предприятия региона поставляют комплектующие изделия и материалы для производства Lada Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также участвуют в поставках комплектующих для новой модели автомобиля Lada Iskra.