Алексей Текслер выступил в Совете Федерации с предложениями по поддержке экономики регионов

Губернатор Челябинской области принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

Федеральный центр должен продолжить поддержку регионов в следующем бюджетном цикле, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 октября на парламентских слушаниях по параметрам проекта российского бюджета на 2023—25 годы, передает корреспондент Первого областного информагентства. Глава региона озвучил перед сенаторами свои предложения по совершенствованию межбюджетных отношений.



Алексей Текслер выступал в качестве главы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Губернатор Челябинской области уверен, что сегодня, в условиях санкционной войны против России, особенно важно обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетов разных уровней, чтобы выполнить все социальные обязательства перед населением.



Как сообщало Первое областное информагентство, ранее Алексей Текслер как глава комиссии Госсовета по направлению «экономика и финансы» уже обсуждал межбюджетную политику с руководством федерального Минфина. Министерство финансов РФ поддержало ряд предложений губернатора Челябинской области, таких, как повышение дотаций в регионы для роста зарплаты бюджетников и возможность направлять деньги, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов.

Так, по мнению главы Челябинской области, необходимо при расчете индексации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности учитывать уровень инфляции в текущем году. Как пояснил Алексей Текслер, запланированные на 2023 год дотации в 8,5 процента превышают ожидаемую инфляцию, но все же ощутимо меньше инфляции 2022 года: она, по расчетам Минфина, составит не менее 12,4 процента.

Также губернатор предложил начать частичное зачисление в бюджеты регионов доходов от акцизов на табак и постепенно, за счет плановой ежегодной индексации, довести долю субъектов Федерации до 10 процентов. Он отметил, что субъекты Федерации готовы вплотную заняться борьбой с контрафактом в этом секторе рынка: такая активность будет в их, субъектов, интересах.

«Необходимо обратить внимание на долгосрочное развитие регионов. Многие субъекты не занимаются проектированием масштабных объектов, так как это дорого и у регионов нет уверенности в том, что реализовать планы получится. Инфраструктурные бюджетные кредиты помогают решить эту проблему. Надо пойти до конца и сделать их постоянно действующим инструментом», — предложил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор считает необходимым усовершенствовать механизм учета госгарантий в рамках долга.

«Сейчас долгом считается 100 процентов их выбранного объема, хотя гарантия — это поручительство. При ответственном обращении она не несет расходов для бюджета, в том числе на свое обслуживание. Использование этого инструмента необходимо сделать более гибким, чтобы регионы могли более эффективно работать с долгом. И высвободившийся ресурс направлять на новые инвестиционные проекты или первоочередные расходы, а значит, на развитие», — объяснил свою позицию Текслер.

«Алексей Леонидович высказал предложения от комиссии Госсовета по финансам и бюджету, поэтому мы можем считать, что это обобщенные предложения губернаторов, членов Комиссии, которые обсуждались в рамках Государственного Совета», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.