Алексей Текслер выступил с предложениями о поддержке регионов на Московском финансовом форуме

Губернатор Челябинской области заявил о необходимости продления программы бюджетных кредитов до 2030 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Московском финансовом форуме. Он выступил на панельной сессии в качестве председателя комиссии Госсовета РФ по экономике. В дискуссии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Текслер в своем докладе сделал акцент на необходимости поддержки инфраструктурных проектов в регионах. Госинвестиции в масштабные стройки, по мнению губернатора, способны поддержать экономику и задают ориентиры бизнесу.

«Введенные инфраструктурные бюджетные кредиты — важное решение, которое позволяет нам реализовать задачи, о которых ранее мы не могли и мечтать. Важно не снижать объем госинвестиций, программу инфраструктурных бюджетных кредитов нужно продлевать до 2030 года. Это планирование на долгосрочную перспективу. А для этого нужно создавать команды, которые реализуют, причем опережающим образом, инвестиционные проекты. Горизонт планирования должен быть достаточно длинным», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области поддержал идею, высказанную в рамках сессии, о возможности реинвестировать средства, возвращаемые регионами в рамках бюджетных кредитов.

«Регионам это даст возможность увеличивать темпы развития экономики. Дефицит бюджета, если его рассматривать как задел на будущее, как возвращаемый источник инвестиций, — это самое правильное решение», — подчеркнул Алексей Текслер.

Однако он добавил, что регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности нужна помощь. Алексея Текслера поддержала аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.

«Комиссия Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ предложила очень интересную мысль — межбюджетное меню. Для сильных регионов, которые способны к возврату, где есть высокая экономическая активность и промышленные ресурсы, там можно концентрировать кредитные ресурсы. Регионам с более слабой экономикой нужно концентрировать целевую и нецелевую помощь, но под четкие параметры и соглашения», — уточнила Наталья Трунова.

VII Московский финансовый форум стартовал 28 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема форума в этом году — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».