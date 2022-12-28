Алексей Текслер: «Время адаптации к санкциям прошло»

Губернатор Челябинской области — о мерах поддержки экономики в 2022 году

Период адаптации экономики Челябинской области к санкциям прошел. Избежать остановки промышленных производств, заморозки инвестпроектов и массовых сокращений удалось благодаря своевременной поддержке на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью телеграм-каналу «16 негритят».

«Считаю, что время адаптации к санкциям прошло. Мы прошли через трудности вместе с бизнесом благодаря федеральной и региональной поддержке, постоянному общению», — отметил Алексей Текслер.

Первым этапом борьбы с санкционным давлением в Челябинской области стало налаживание логистических цепочек. Для решения проблем с доставкой грузов в регионе был оперативно создан специальный штаб, который напрямую сотрудничал с федеральными структурами, в первую очередь с министерством транспорта РФ.

«Второй срез вопросов касался адресных санкций, которые посыпались на наши предприятия. У нас были, конечно, переживания в первую очередь за рабочие места. Мы находились в постоянном контакте с руководством предприятий, сразу договорились, что все рабочие места будут сохранены. В итоге у нас в регионе не было никаких сокращений», — сказал в интервью Алексей Текслер.

На поддержку промышленности в 2022 году выделялись рекордные суммы. Объем госфинансирования из регионального и федерального бюджетов составил 775 млн рублей. В прошлом году эта сумма была в пять раз меньше — 143 млн рублей. Это не только кредиты с господдержкой, но и невозвратные средства в виде субсидий и грантов.

С начала 2022 года в Челябинской области в восемь раз увеличилось число предприятий, выполняющих гособоронзаказ или мобилизационное задание. Если раньше в реестре оборонно-промышленного комплекса значились 23 завода, то сейчас — около 200.