Губернатор Челябинской области вошел в правительственную делегацию на бизнес-форуме в Шанхае

Регион увеличил объемы товарооборота с Китаем на 70%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе официальной правительственной делегации примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, сообщили в пресс-службе главы региона.

На форуме выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который посетит Шанхай в рамках официального визита в КНР. Также в мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

В рабочей программе Алексея Текслера запланировано участие в пленарном заседании, выступление на круглом столе, посвященном промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов и бизнес-инициативам.

Отметим, в 2022 году товарооборот Челябинской области с Китаем вырос более чем на 70%. Заключено два межрегиональных соглашения — с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Прорабатывается соглашение с провинцией Шаньдун.

В целом объем экспорта из России в Китай за первые четыре месяца 2023 года составил 39,5 млрд долларов США, увеличившись на 67,2% к аналогичному периоду 2022 года. Как сообщили в торгово-промышленной палате РФ, по итогам 2023 года объем двусторонней торговли России и Китая превысит 200 млрд долларов США.