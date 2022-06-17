Алексей Текслер: «Важно продолжать наращивать бюджетные инвестиции»

На ПМЭФ определили перспективы финансовой политики регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в панельной сессии Петербургского международного экономического форума — 2022 «Бюджетная и налоговая политика. Новая реальность: вызовы и возможности», участники которой обсудили новые вызовы и ключевые тренды развития экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Особое внимание в дискуссии было уделено экономическому развитию регионов РФ, их бюджетной и налоговой политике в условиях действующих санкций и ограничений. Спикеры постарались найти ответы на вопросы о том, как должна измениться бюджетная и налоговая политика в период внешних санкций, как выстраивать межбюджетные отношения, чтобы поддержать регионы страны, и как найти баланс между стимулами к развитию бизнеса и необходимостью увеличения расходов на социальную поддержку.

«Проблемы, которые сегодня мы видим в части бюджетной, налоговой политики, — это риски снижения поступлений в бюджет. Несмотря на то что в целом экономика работает стабильно, есть регионы, которые в отдельных отраслях испытывают сложности. И здесь налоговая, бюджетная политика должна вставать в полный рост. Основная задача — не снижать инвестиции, и это тоже вопрос бюджетной политики. Бюджетные инвестиции — это демпфер. Когда есть риски снижения частных инвестиций, бюджетные инвестиции надо наращивать», — считает Алексей Текслер.

В обсуждении бюджетной политики страны приняли участие председатель комитета Госудумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов, а также руководители ведущих регионов страны.