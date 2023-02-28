Алексей Текслер: «Важнейшим фактором развития экономики является инвестиционная активность»

Губернатор Челябинской области на форуме в Москве обозначил важнейшие направления госинвестиций в экономику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», выступил в Москве на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики». В своей речи он затронул темы инвестиций поддержки бизнеса и использования цифровых технологий для развития финансовых рынков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей форум прошел в Москве, по его итогам сформируют предложения делового сообщества в адрес Правительства РФ и Банка России, а также в доклад комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Алексей Текслер выступил на панельной сессии форума, посвященной созданию новых инструментов финансирования развития экономики. Участие в сессии также приняли представители Госдумы РФ, Совета Федерации, Банка России.

В своей речи губернатор затронул тему инвестиций. Алексей Текслер подчеркнул, что госинвестиции — важнейший индикатор для частного бизнеса.

«Бизнес видит, что государство занимается развитием, не сворачивает проекты. В этой связи особо отмечаем программу инфраструктурно-бюджетных кредитов и в целом, программу “инфраструктурного меню”, запущенную с подачи президента и правительства. Сегодня это набор различных эффективных инструментов финансирования крупных проектов, которые по цепочке создают спрос на промышленную, строительную продукцию, в целом формируют инвестиционные ориентиры», — отметил Алексей Текслер.

Также глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» отметил важность активной поддержки сектора жилищного строительства и ипотеки.

«При этом важно формировать и поддерживать платежеспособный спрос граждан. Помимо льготной жилищной ипотеки нужно отметить и механизм промышленной ипотеки», — уточнил он.

В завершение губернатор коснулся вопроса использования цифровых технологий для развития финансовых рынков. По мнению Алексея Текслера, через цифровой рубль можно создать современные механизмы финансирования инвестиций, которые недоступны или очень трудозатратны в обычном нецифровом формате.

«На один, два или несколько циклов “запирать” финансовые ресурсы цифрового рубля внутри производственного сектора. Вплоть до установления особых правил перехода инвестиционных рублей в обычный потребительский рубль. Цифровые технологии дают возможность направлять эти средства в инвестиционный цикл, активно в этом направлении работать без увеличения инфляционных рисков», — пояснил Алексей Текслер.

Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Алексей Текслер напомнил участникам совещания о механизме опережающего финансирования, который позволит обновлять социальную инфраструктуру.