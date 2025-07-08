Алексей Текслер: «Сотрудничество с Татарстаном создаст новые возможности для развития Челябинской области»

На выставке «Иннопром» руководители регионов утвердили план мероприятий до 2028 года

Челябинская область и Татарстан укрепляют сотрудничество: на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге губернатор Алексей Текслер и раис республики Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между двумя регионами в экономической, культурной, социальной и других сферах на 2025—2027 годы, сообщает пресс-служба главы региона.

«Совместно с Республикой Татарстан мы реализуем масштабный план, охватывающий ключевые отрасли экономики, от промышленности и агросектора до культуры и социальной сферы. Это позволит эффективно использовать сильные стороны каждого региона и создать новые возможности для развития Челябинской области», — прокомментировал Алексей Текслер.

Торгово-экономическое сотрудничество предполагает организацию совместных мероприятий по привлечению инвестиций, обмен лучшими практиками в сфере инвестиционной политики, а также содействие развитию деловых связей между предприятиями двух регионов через бизнес-миссии и участие в выставочных мероприятиях. Особое внимание планируется уделять изучению возможностей использования транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» для доставки татарстанской продукции на новые рынки.

В АПК регионы будут сотрудничать в сфере племенного животноводства, в частности, планируются поставки герефордов в Татарстан, а также взаимодействие при реализации противоэпизоотических мероприятий. Планы относительно окружающей среды включают обмен опытом по вопросам охраны атмосферного воздуха и водных объектов, сохранения биоразнообразия, а также использование беспилотных авиационных систем в лесном хозяйстве.

В таких отраслях, как строительство и транспорт, предполагается обмен опытом по внедрению современных технологий в производстве строительных материалов, а также в сфере ЖКХ и транспорта.

В соцзащите планируется обмен опытом по вопросам поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также оказания социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, а в сферах образования, науки, культуры и спорта в рамках плана предусматривается обмен делегациями студентов и специалистов, совместное проведение научных конференций, культурных мероприятий и спортивных соревнований.