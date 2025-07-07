Алексей Текслер рассказал о создании кластера промышленных предприятий за 700 млрд рублей

Проект реализуют в Челябинской области при поддержке Китая

Трехсторонний меморандум о создании кластера промышленных предприятий подписали на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» правительство Челябинской области, компания «Смарт Элемент» и CM Peace (Dalian) Limited (Китай). Губернатор Алексей Текслер рассказал о проекте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Все обратили внимание на стенде на макет нового промышленного индустриального кластера. Это, наверное, крупнейший проект такого плана в стране. Это синергия: и цветная металлургия, и черная, и химическая промышленность, и производство удобрений. Наверное, впервые в истории нашей страны на одной площадке будут представлены предприятия, которые дополнят друг друга. Потому что сырьем для одного будут продукты передела других предприятий, которые находятся в этом промышленном кластере», — пояснил губернатор.





Предварительный объем инвестиций — 700 миллиардов рублей. Ожидается значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест.

«Это важнейший проект и с точки зрения инвестиционной составляющей, и с точки зрения того, чтобы наш регион стал еще более мощным. Все производства будут современные, экологически чистые, максимально эффективные. Это будет не просто масштабный проект в размерах, но и инновационный в своей сфере. Площадка даже архитектурно, по промышленному дизайну — это абсолютно уникальный объект масштабов всей страны», — говорит глава региона.





Кластер «Смарт Элемент» станет объединением усилий не только российского бизнеса. Значительная доля — китайские технологии. Китай сейчас реализует большое количество прорывных проектов.

«Сегодняшний Иннопром посвящен в том числе взаимодействию России и Китая. Я очень рад, что такой проект с его международной составляющей подписан здесь», — отметил губернатор.

На макете, который представили министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, крупными буквами написано «Да здравствует китайско-российская дружба».