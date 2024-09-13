Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы»

В правительстве региона обсудили законопроект об изменении регулирования преференциальных налоговых режимов

Сегодня, 13 сентября, губернатор Челябинской области и руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» обсудил с представителями различных федеральных ведомств разрабатываемый Минфином РФ законопроект, предлагающий ограничить льготы в преференциальных режимах объемом капиталовложений и расходами на НИОКР и технологические работы потенциальных резидентов. Алексей Текслер выслушал всех участников заседания и предложил доработать законопроект так, чтобы регионы не лишились инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Детально о законопроекте участников заседания проинформировал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, который сегодня работает в Челябинске. Он отметил, что проект закона призван оптимизировать предоставление налоговых льгот в преференциальных режимах.

«Правительство должно установить перечень показателей, и если они не выполняются, то компания должна перестать получать льготы. Это дополнительный стимул выполнять обязательства, которые компании берут на себя, пользуясь тем или иным режимом»,— уточнил он.

Представители федеральных Минэкономразивития и Минпромторга высказали опасения по снижению инвестиционной привлекательности зон, где введены особые преференциальные режимы. Так, было высказано предложение «донастроить» существующие механизмы, а также подключить к обсуждению представителей бизнеса — самих пользователей преференциальных режимов.

Алексей Текслер поблагодарил Минфин РФ за работу по усилению эффективности зон с преференциальными режимами для инвесторов и высказал позицию, сформированную комиссией Госсовета:

«Мы все боремся за инвесторов. Если дополнительно ограничим наши преференциальные режимы, то потенциальный инвестор может выбрать режим на соседней территории. Также мы не согласны с подходом, что преференциальные режимы увязывают именно с объемом капиталовложений. Не все инвестпроекты могут быть капиталоемкими. ОЭЗы и ТОРы создаются не только ради капиталовложений, а ради решения определенных пространственных задач развития территорий и экономики в целом»,— подчеркнул губернатор.

Он предложил использовать принцип «двух ключей», который подразумевает принятие решения со стороны регионов.

«Все участники процесса готовы обсуждать показатели эффективности, но их единая рамка по стране может привести к снижению инвестиционной привлекательности регионов. Слишком разные условия, обстоятельства и задачи в разных территориях. У регионов должны быть возможности влиять на этот процесс, исходя из собственных приоритетов и обстоятельств»,— добавил Алексей Текслер.

Алексей Сазанов сообщил, что законопроект будет доработан.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о поддержании зарплат в бюджетной сфере на уровнях, предусмотренных указами президента России. Алексей Текслер уточнил, что данный вопрос является безусловным приоритетом, а Комиссия работает по этой теме несколько лет. Также губернатор предложил до конца года провести расчеты по источникам выплат для отдельных регионов с целью оказания им дополнительной помощи.