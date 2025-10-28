Алексей Текслер провел встречу с представителями «Опоры России»

Они обсудили вопросы малого и среднего предпринимательства в регионе

Губернатор Алексей Текслер встретился с активом Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Они обсудили его развитие, расширение и сохранение мер поддержки, повышения производительности труда и доступа ко льготам, сообщает пресс-служба правительства региона.

На предприятиях МСП работает более 660 тысяч человек, предпринимателей — 146, а количество зарегистрированных самозанятых — более 318 тысяч. Доля предпринимательства в ВРП составляет почти 28%, оборот его субъектов почти три триллиона рублей.

«С каждым годом доля малого и среднего бизнеса растет. Это говорит о здоровой экономике. Главная задача — сохранить положительную динамику: по доле, по росту, по объему — по всем показателям эту траекторию нужно удержать. Будем поддерживать промышленный бизнес и новые направления — креативные индустрии, туризм, а также искать другие драйверы роста», —отметил Алексей Текслер.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Клеутин поблагодарил губернатора за диалог и оперативную реакцию на запросы бизнеса.

«Челябинская область стала одним из первых регионов, где МСП получили доступ к бережливым технологиям наравне с крупными предприятиями, а льготные займы Фонда развития промышленности остаются одним из самых востребованных инструментов», — подчеркнул Дмитрий Клеутин.

Особое внимание на встрече уделили вопросам кибербезопасности и цифровой грамотности. Участники отметили, что нужно лучше объяснять людям, как защищать свои личные данные, критически важную информацию и как быть осторожнее в интернете.

«Кибермошенничество наносит существенный ущерб гражданам. Мы уже реализуем информационные программы, в том числе вместе с правоохранительными органами и видим положительный эффект, но работы впереди много. Важно объединить усилия — и в школах, и в работе со взрослым населением, и с бизнесом», — подытожил губернатор.

Ранее вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России» Алексей Ларин сообщил о высокой активности на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области представителей малого и среднего бизнеса региона.