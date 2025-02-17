Алексей Текслер призвал стимулировать роботизацию и цифровизацию производств

Губернатор принял участие в коллегии Минэкономразвития РФ

Губернатор Челябинской области и руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер выступил на коллегии Минэкономразвития России в Москве. Он предложил стимулировать роботизацию и цифровизацию производств. Это повысит технологическую оснащенность предприятий, написал губернатор в своем телеграм-канале.

«У Челябинской области есть успешные примеры и первый в стране завод по серийному производству промышленных роботов-манипуляторов», — отметил глава региона.

Также Алексей Текслер указал на важность развития креативной экономики. На Южном Урале много творческих людей, которые создают востребованные продукты. Задача властей — помочь им раскрыть свой потенциал.

«Наш регион добился серьезных успехов как в традиционных для нас отраслях промышленности, в частности в оборонно-промышленном комплексе, так и в новых. И мы продолжим делать все, чтобы экономика Челябинской области успешно развивалась», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер в своем сообщении написал, что в условиях жесткого санкционного давления экономика нашей страны не только выстояла, но и продолжает успешно развиваться. Для дальнейшего развития регионов России важно достижение национальных целей. На благополучии и устойчивости субъектов Федерации основывается рост экономики. Без него невозможно развитие социальной сферы.