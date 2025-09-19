Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил сократить бюрократию в инфраструктурных проектах на сессии «Региональные аспекты долгосрочного экономического роста» десятого Московского финансового форума, сообщает «Е-область».
«Когда проект многолетний, изменения в его жизненном цикле неизбежны. Однако простые линейные проекты — замена изношенных сетей, коммунальная инфраструктура — должны идти без сбоев и без лишней бюрократии. Но есть крупные проекты, крупные стройки, которые выходят за рамках трехлетнего цикла. В этих условиях нужны другие оценки», — пояснил губернатор.
Механизм списания долгов регионов перед бюджетом уже работает, но его нужно настроить: больше автоматизировать процедуры и упростить учет расходов.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ Дипломатическая миссия 12+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ Как тебе такое, Илон Маск? 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Дикий Урал 12+ Идентификация 16+ Красный блокнот 16+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Политические дебаты 16+ Южный Урал. Города 12+ Губернатор74.РФ 16+ Просто бизнес 12+ Согрина против мифов 12+