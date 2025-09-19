Алексей Текслер призвал сократить бюрократию в инфраструктурных проектах

Он также предложил упростить учет расходов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил сократить бюрократию в инфраструктурных проектах на сессии «Региональные аспекты долгосрочного экономического роста» десятого Московского финансового форума, сообщает «Е-область».



«Когда проект многолетний, изменения в его жизненном цикле неизбежны. Однако простые линейные проекты — замена изношенных сетей, коммунальная инфраструктура — должны идти без сбоев и без лишней бюрократии. Но есть крупные проекты, крупные стройки, которые выходят за рамках трехлетнего цикла. В этих условиях нужны другие оценки», — пояснил губернатор.

Механизм списания долгов регионов перед бюджетом уже работает, но его нужно настроить: больше автоматизировать процедуры и упростить учет расходов.