Алексей Текслер призвал машиностроителей Челябинской области открывать инженерные классы

Губернаторский проект помогает развитию кадрового потенциала региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал машиностроителей активнее участвовать в образовательном процессе на всех уровнях — от школ для вузов. Такой подход позволит не допускать кадровых проблем в отрасли, которая является ключевой для региона, передает корреспондент Первого областного информагентства с заседания Союза машиностроителей области.

По словам Алексея Текслера, губернаторский проект инженерных классов уже хорошо зарекомендовал себя.

«Обучение профильным специальностям начинается еще в школе. Затем ребята придут в техникумы, колледжи и вузы, а после — на машиностроительные предприятия», — отметил он.

На Южном Урале открыто 13 кластеров «Профессионалитет». Еще четыре запустят в следующем году. Машиностроители работают с вузами в рамках межуниверситетского кампуса, создавая лаборатории, где студенты будут заниматься проектами под нужды предприятий. Задачи в сфере решает и передовая инженерная школа «Сердце Урала» в ЮУрГУ. Подобный проект запустят в МГТУ имени Г. И. Носова. Такие же школы нужно тиражировать и в других вузах, полагает Алексей Текслер.

«Машиностроение — одна из ключевых специализаций для нашего региона. На нее приходится почти пятая часть в отгрузке всех обрабатывающих производств. И конечно, в этой сфере сосредоточен огромный промышленный, технологический, научный и кадровый потенциал. По машиностроению этот год мы закрываем с ростом в 107%», — отметил губернатор.

Индекс промышленного производства в «обработке» в этом году составил 100%, а в прошлом — 113%. Алексей Текслер отметил хороший диалог с Союзом машиностроителей и активную позицию объединения, которое участвует в разработке мер поддержки. Губернатор напомнил о важности развития производств и кооперации, решения кадровых вопросов и работе с учебными заведениями, наращивания импортозамещения и экспорта, выполнения гособоронзаказа. Глава региона поблагодарил машиностроителей за их деятельность и пожелал успехов в 2025 году.