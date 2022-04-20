Алексей Текслер призвал контролировать выполнение программ льготного кредитования

Также губернатор озвучил новые предложения по поддержке экономики

Мониторинг реализации программ льготного кредитования и ускорение их выполнения важны для поддержания экономики в условиях санкционного давления. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, являющийся также председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Это и другие предложения прозвучали на заседании федерального штаба по антикризисным мерам под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Текслер напомнил, что две недели назад комиссия Госсовета вынесла предложение по снижению ключевой ставки Банка России.

«Курс на снижение взят, и сегодня основная задача — эффективная реализация на практике уже принятых решений. Я говорю о качестве и скорости взаимодействия банков и их клиентов. Важно обеспечить мониторинг за реализацией программ льготного кредитования», — уточняет глава региона.

Еще одно предложение касается совершенствования программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, самозанятых. Важно повышать доступность кредитов для таких предпринимателей.

«Сегодня льготные программы для МСП предполагают ставки 13,5—15,5%, для самозанятых — 16% при том, что ключевая — 17%. Считаем, что нужно подумать над модификацией этих программ, к примеру, выйти на систему „ключ-минус“ со специальным фондированием от Банка России», — поясняет Алексей Текслер.

Другим направлением поддержки экономики является увеличение объемов докапитализации региональных фондов развития промышленности. Они в свою очередь предоставляют различные программы предпринимателям, помогая в сложное время.

«4,3 миллиарда рублей предварительно распределены. Очевидно, что их будет недостаточно. Уже сейчас надо принимать решения: объявлять, распределять средства, чтобы мы активно эту программу реализовывали, потребность в этом очень большая у всех регионов», — отмечает губернатор Челябинской области.

Кроме того, на заседании прозвучали и другие предложения. Алексей Текслер считает, что нужно ускорить принятие закона о неприменении антимонопольного законодательства для региональных и местных закупок. Также глава региона поддерживает предоставление муниципалитетам кредитов из федерального бюджета для замещения коммерческого долга. Причем средства могут выдаваться дополнительно к кредитам, уже планируемым для регионов.