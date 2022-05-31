Алексей Текслер призвал бизнес Челябинской области индексировать зарплаты сотрудникам

При повышении необходимо учитывать уровень инфляции

Внимания к рабочим коллективам, к проблемам и трудностям сотрудников ожидает губернатор Челябинской области от бизнеса региона. Об этом Алексей Текслер объявил во время обращения к Законодательному собранию.

«Отдельно обращаюсь к бизнесу. Государство сегодня обеспечивает беспрецедентный уровень поддержки, а власть готова работать вместе с вами, сообща решать возникающие проблемы. Сейчас очень важно сохранять рабочие места, индексировать заработные платы с учетом складывающейся инфляции, искать и находить точки роста, всем вместе идти вперед, руководствуясь в бизнесе не только выгодой, но и принципами солидарности и социального партнерства», — подчеркнул губернатор.

Также во время обращения к Законодательному собранию Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что внес в парламент региона законопроект о дополнительном снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для некоторых секторов экономики. Предлагается установить минимально возможные ставки для обрабатывающих предприятий (кроме производства подакцизных товаров), научных исследований и разработок.

«Идея этого законопроекта — плод нашей совместной работы с деловыми объединениями, в том числе „Опорой России“ в рамках комиссии Госсовета», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор напомнил о поддержке индустриальных парков и предприятий, развивающих современные технологии. В прошлом году власти региона приняли законы о налоговых льготах для инновационных компаний в рамках СПИК 2.0. В этом году резидентов индустриальных парков и технопарков освободили от уплаты транспортного налога.

Также в 2022 году в условиях санкционного давления правительство Челябинской области направило почти 1 млрд рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса. Средства пойдут в том числе на разработки проектов импортозамещения.